Daniela Christiansson: "Io e Maxi Lopez in Brsile come una coppia di Barbie"

06/05/2019

Quando una donna dice “non sapevo nemmeno di frequentare un calciatore ” c’è sempre qualcosa che non va. Spesso mente sapendo di mentire e comunque quasi sempre glielo si può perdonare. Ma in questo caso potrebbe essere anche verità. Daniela Christiansson è una famosa modella svedese che può essere a tutti gli effetti considerata la fidanzata attuale di Maxi Lopez , apprezzato attaccante del Vasco da Gama di Rio de Janeiro (2 gol nelle prime 3 partite), attualmente ultimo in classifica nel campionato brasiliano. Daniela vive con Maxi a Rio ed è la prima vera storia d’amore dell’argentino dopo la burrascosa separazione da Wanda Nara.

Una coppia che non passa inosservata quando cammina per le strade della Cidade Maravilhosa. “È molto divertente andare in giro con Maxi, perché la sua relazione con i tifosi è davvero molto particolare. E poi, siccome siamo tutti e due biondi, la gente dice che siamo una coppia di Barbie”. La relazione tra i due sta diventando sempre più solida (“Non è escluso che possiamo formare una famiglia insieme”) e tutto è nato cinque anni fa a Milano. “Me lo presentarono ma non avevo idea di chi fosse Maxi. Mi sembrava semplicemente un ragazzo che aveva voglia di divertirsi con gli amici. Poi a un certo punto ho capito che si trattava di un atleta per davvero. Però non fatemi domande sul calcio, perché non ne so proprio niente”.