Globe Soccer Awards, Del Piero riceve il premio alla carriera e "chiama" la Juve

Alessandro Del Piero ha ricevuto un premio speciale alla carriera nel corso della 15.a edizione dei Globe Soccer Awards e non ha dimenticato chi ha contriubito alla sua leggenda. "Se una piccola parte di me vorrebbe essere ancora in campo con la Juve? Sì, molto più di una piccola parte - ha ammesso sul palco a Dubai - E' stato un percorso lungo, ma a un certo punto quando decidi di porre fine alla tua carriera puoi lamentarti di quello che non hai o goderti ciò che hai raggiunto. Io sono contento di quello che ho fatto, è stato un percorso incredibile, ho raggiunto tante cose e sono contento".