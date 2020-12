Globe Soccer Awards 2020: Gasperini finalista come allenatore dell’anno

GLOBE SOCCER AWARDS 2020

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Robert Lewandowski sono i finalisti per il premio Best Player of the Year 2020 nella prossima edizione dei Dubai Globe Soccer Awards, la cui cerimonia di premiazione avrà luogo il prossimo 27 dicembre. CR7 e la Pulce sono in finale anche per il Best Player of the Century, insieme a Mohamed Salah e Ronaldinho. Un po’ di Italia nella categoria Coach of the Year, dove a contendersi il premio saranno Hans-Dieter Flick, che ha vinto il triplete col Bayern, Jurgen Klopp, campione record in Premier col Liverpool, e Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta. E c'è ancora Italia tra i finalisti per il premio di Agent of the Century 2001-2020, con Giovanni Branchini al fianco di Mino Raiola, già vincitore del Globe Soccer Award come miglior Agente dell'anno nel 2016, e Jorge Mendes (vincitore per 9 volte).

Per la prima volta nella storia degli Awards, i finalisti sono stati interamente scelti dai tifosi di tutto il mondo, che hanno votato per i loro giocatori, club, allenatori e agenti preferiti dell'anno e del secolo. Il vincitore dell'ottava categoria, ilche ogni anno premia la carriera di una leggenda del calcio, sarà invece annunciato nel corso della cerimonia.

Ci sono poi altre due categorie ‘speciali’ che premiano il miglior allenatore (Coach of the Century 2001-2020) e il miglior club del secolo. A contendersi il premio per la panchina saranno Alex Ferguson, il tecnico più vincente della storia del calcio, Pep Guardiola, José Mourinho e Zinedine Zidane, che in 5 anni di Real Madrid ha eguagliato con 3 vittorie consecutive in Champions League il record di vittorie detenuto fino ad allora in questa competizione solo da Carlo Ancelotti e Bob Paisley.

In finale per la miglior squadra dell’anno ci sono Bayern, Real e Liverpool, mentre tra i finalisti per la miglior squadra del secolo ci sono, insieme ai bavaresi e ai Blancos, anche il Barcellona e l'Al Ahly, squadra della Premier League egiziana.

Vedi anche