Gli Usa vogliono organizzare i Mondiali femminili 2031

La Federcalcio degli Stati Uniti ha ufficializzato che sta portando avanti il processo di candidatura comune per l'organizzare la Coppa del Mondo femminile nel 2031. "US Soccer, in collaborazione con la Concacaf e i suoi membri, porterà a termine il processo di candidatura per l'organizzazione della Coppa del Mondo femminile della Fifa 2031", scrive la federazione sui social media. Gli Stati Uniti e il Messico avevano inizialmente pianificato di candidarsi per l'edizione 2027, prima di ritirare la propria candidatura l'anno scorso per concentrarsi sul 2031. Dopo l'Australia nel 2023, sarà il Brasile ad ospitare la Coppa del Mondo 2027. Mercoledì, la Fifa ha deciso di ridurre a due il numero delle confederazioni che possono candidarsi per 2031, vale a dire la Concacaf (Nord America, America centrale e Caraibi) e la Caf (Africa). L'edizione 2035 sarà organizzata da uno o più paesi dell'Africa o dell'Europa. La federazione giapponese, che mirava all'organizzazione nel 2031, ha criticato la decisione della Fifa, definendola "molto deludente". L'Asia dovrà attendere almeno il 2039 per sperare di rivedere la competizione. Anche il Sudafrica e il Marocco sono candidati per il 2031. Gli Stati Uniti hanno già ospitato la competizione due volte, nel 1999 e nel 2003, e il Canada una volta nel 2015. Diversi grandi eventi sportivi avranno luogo negli Stati Uniti prossimamente: la nuova Coppa del mondo dei club quest'estate, poi la Coppa del mondo maschile nel 2026 (con Canada e Messico), senza dimenticare le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Il voto per scegliere l'organizzatore dell'edizione 2031 femminile si terrà al 76o Congresso della Fifa, prima della Coppa del mondo 2026, ha annunciato l'organo.