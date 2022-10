Gli arbitri sbarcano su Youtube per spiegare le regole del calcio

INIZIATIVA AIA

Lanciato il format “Regole e Storie”: prima puntata sul fuorigioco

© Getty Images L’Associazione Italiana Arbitri ha deciso di aprire un canale YouTube per spiegare le regole del gioco del calcio. Si tratta di un primo passo nell’apertura di un canale di comunicazione tra i direttori di gara e il pubblico, una questione che spesso è stata discussa - soprattutto in relazione alla possibilità di fare parlare i fischietti o di aprire agli audio arbitri-VAR - ma che ancora non si è concretizzata.

"Prende il via il ciclo di trasmissioni on line “Regole e Storie” prodotto dall’Associazione Italiana Arbitri. Un format che vuole raccontare le storie dei 30 mila associati AIA e affrontare tematiche di tipo tecnico - si legge nel comunicato - In questa prima puntata viene trattata la Regola del Fuorigioco, con un particolare approfondimento sul concetto di giocata intenzionale". Per l’occasione i relatori sono il Responsabile della CAN Gianluca Rocchi e il Responsabile del Settore Tecnico Arbitrale Matteo Trefoloni.

