Gli agenti replicano alla Fiorentina: "Chiari errori d'interpretazione del nostro ruolo"

A MUSO DURO

Nota immediata dopo il decalogo viola a Uefa e Fifa: "Sollecitiamo dibattito aperto e costruttivo"

Il decalogo inviato dalla Fiorentina a Uefa e Fifa, per un mondo del calcio economicamente più sostenibile, non ha lasciato indifferenti gli agenti, chiamati in causa dal club viola. L’Associazione Italiana Agenti Calciatori e Società non ha atteso molto prima di replicare al club di Commisso e lo ha fatto con una nota ufficiale: "Dopo il comunicato ufficiale da parte della Fiorentina, ci vediamo costretti, per l’ennesima volta a dover replicare".

E ancora: "Noi abbiamo riassunto la nostra politica associativa in una recente intervista in cui abbiamo evidenziato di essere stati i primi a chiedere trasparenza. Apprezziamo la volontà collaborativa della società Fiorentina pur sottolineando come il decalogo pubblicato mostri chiari errori d'interpretazione del ruolo degli agenti e d'interpretazione dei regolamenti attuali scritti ed emanati dalla FIFA ed accettati dalla Figc di cui la Fiorentina fa parte integrante"

Infine l'apertura a una discussione che sia utile a entrambe le parti: "Sollecitiamo un dibattito aperto e costruttivo con i club per migliorare il sistema di cui anche noi come categoria facciamo parte".