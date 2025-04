Giunta Sardegna contro Empoli calcio, includere tifosi cagliaritani

La Regione Sardegna esprime la sua indignazione per la decisione, appresa nelle ultime ore, di escludere i residenti nell'Isola dalla vendita dei biglietti per la partita Empoli-Cagliari, in programma domenica 6 aprile. Una scelta che, in assenza di un provvedimento ufficiale delle autorità competenti, appare ingiustificata e discriminatoria nei confronti della tifoseria rossoblù. "Aspettiamo con urgenza un chiarimento da parte degli organi preposti - dichiara l'assessora dei Trasporti Barbara Manca - perché una misura di questo tipo penalizza in modo inaccettabile i nostri tifosi, che già affrontano enormi difficoltà logistiche ed economiche per seguire la loro squadra. A differenza delle tifoserie di altre squadre, i sardi devono organizzare con largo anticipo spostamenti complessi, acquistando voli o traghetti con settimane di anticipo. Non è giusto che, a pochi giorni dalla partita, vengano privati della possibilità di assistere al match e subiscano ingenti perdite economiche. Ci auguriamo che venga trovata una soluzione equa e rispettosa dei diritti di tutti".