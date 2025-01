Giulini: "Orgogliosi elezione in Lega, grande responsabilità"

"Entriamo per rappresentare lo sport più amato dagli italiani, che porta tante soddisfazioni ovunque e che è quello più seguito in Sardegna. Siamo orgogliosi come Cagliari, sono orgoglioso come presidente del Cagliari, è una grande responsabilità". Così il presidente del club rossoblù, Tommaso Giulini, dopo essere stato eletto consigliere di Lega. "Come sappiamo, il calcio fa sognare tantissimi bambini e dobbiamo sempre pensare a questo, bisogna lavorare per il sistema calcio, ci siamo messi a disposizione e siamo contenti di averlo fatto - sottolinea Giulini -. Oggi ho visto una discreta unità di intenti, che ci dovrà essere anche con Federcalcio e Governo, perché da soli rappresentiamo bene o male la parte più importante come ricavi e visibilità, ma come ben si sa senza unione con Federcalcio e Governo non andiamo da nessuna parte. Spero che riusciremo col nuovo presidente e l'amministratore delegato riconfermato a lavorare ancora meglio del passato". Il Cagliari di oggi e il nuovo stadio? "Questa settimana il ministro Abodi è stato a Cagliari per confrontarsi con la presidente della Regione e il sindaco di Cagliari, mi sembra che tutte le istituzioni siano allineate, aspettiamo ancora certi passaggi burocratici e dopo di che spero che entro la metà del 2025 si possa dire che davvero, finalmente il progetto parte". "Come presidente in tribuna soffro tanto, non mi ci abituerò mai - conclude Giulini - ma soffro anche nel vedere che da dieci anni lavoriamo alacremente per il progetto stadio; quindi spero che da qui a giugno davvero si possano avere notizie definitive, col Cagliari auspicabilmente ancora in A".