Giudice Sportivo: un turno di stop a Baroni, multa al Milan per ritardo nell'ingresso in campo

Sono state rese pubbliche le decisioni del giudice sportivo in merito alle partite della decima giornata di Serie A appena terminata: un turno di squalifica per l'allenatore del Torino, Marco Baroni, mentre entra in diffida anche Cesc Fabregas, allenatore del Como. Due squalificati tra i giocatori: Ordonez (Parma) per doppio giallo e Malinovskyi (Genoa), ammonito e già diffidato. Entra in diffida Smolcic del Como. Da segnalare, inoltre, un'ammenda da 1.500 euro per Luca Ranieri per le reiterate proteste da capitano della Fiorentina.