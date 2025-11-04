Logo SportMediaset

Calcio

Giudice Sportivo: un turno di stop a Baroni, multa al Milan per ritardo nell'ingresso in campo

04 Nov 2025 - 16:14
© Getty Images

© Getty Images

Sono state rese pubbliche le decisioni del giudice sportivo in merito alle partite della decima giornata di Serie A appena terminata: un turno di squalifica per l'allenatore del Torino, Marco Baroni, mentre entra in diffida anche Cesc Fabregas, allenatore del Como. Due squalificati tra i giocatori: Ordonez (Parma) per doppio giallo e Malinovskyi (Genoa), ammonito e già diffidato. Entra in diffida Smolcic del Como. Da segnalare, inoltre, un'ammenda da 1.500 euro per Luca Ranieri per le reiterate proteste da capitano della Fiorentina. 

Il Milan è stato multato con un'ammenda di 8mila euro, a titolo di responsabilità oggettiva, per avere "ingiustificatamente ritardato l'inizio del primo tempo di circa due minuti e l'inizio del secondo tempo di circa due minuti" con "recidiva". Lo ha deciso il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea.

Di seguito il comunicato della Lega: 

A seguito delle decisioni del Giudice Sportivo sono stati squalificati per un turno di campionato Ordonez (Parma) e Malinovskyi (Genoa).

Entra nella lista dei diffidati Smolcic (Como).

E' stato inoltre squalificato per una partita l'allenatore del Torino Marco Baroni, mentre entra nella lista dei diffidati il tecnico del Como Fabregas.

