Calcio

Gigi Martini: "La verità sulla morte di Re Cecconi è un'altra"

18 Set 2025 - 10:05

A distanza di quasi cinquant'anni, Gigi Martini è ancora convinto che la verità sulla morte di Luciano Re Cecconi sia un'altra. L'ex difensore della Lazio ne ha parlato in un'intervista a La Gazzetta dello Sport ripercorrendo quanto accaduto la sera del 18 gennaio 1977: "Luciano ancora oggi è l’ombra che mi cammina accanto. Lo convinsi a lanciarsi con il paracadute. Mi diceva: Gigi, e se cadendo ci spacchiamo le gambe? E subito dopo eravamo in volo, insieme. Sono arrivato in ospedale pochi minuti dopo che era morto, il medico mi prese il dito e lo accompagnò sul rene di Luciano, dove si era fermato il proiettile. Non credo all’ipotesi dello scherzo, non esiste. Ho letto gli atti, nessun testimone l’ha sentito pronunciare la frase: “Fermi tutti questa è una rapina”. Luciano non l’avrebbe mai detto. Sono convinto che sia partito un colpo accidentale. Il gioielliere aveva paura, era stato rapinato più volte. Impugnava una pistola 7.65 con il cane sensibilizzato, prima ha puntato l’arma su Ghedin e poi, spostandola appena, ha sparato. Basta un niente, basta sfiorare il grilletto".

01:47
Napoli all'assalto dell'Europa

L'ex Milan Gustavo Gomez trascina il Palmeiras in casa del River

Juric: "Ho visto una buona Atalanta per 25-30 minuti"

Mourinho atterra a Lisbona: destinazione Benfica

Chivu: "Contento per Marcus e per Pio, che ha mostrato grande maturità"

Inter, Dumfries: "Vittoria importante, abbiamo dominato la partita"

Donarumma: "Il mio desiderio era di venire qui, l'unica cosa che volevo "

Matic: "Sassuolo scelta migliore, ambiente con grande energia"

Domenica Lazio-Roma

Le migliori parate

Gimenez, non si sblocca

Stasera Psg-Atalanta

Amsterdam live

Dumfries riparte così

Verso City-Napoli: le ultime

Napoli all'assalto dell'Europa

