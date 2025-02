Giani: "Onore per Firenze e Toscana ospitare 'Pepito Day'"

"Giuseppe Rossi lo ricordiamo per la tripletta alla Juventus, per prestazioni bellissime e per il grand attaccamento alla maglia e alla città". Lo ha detto il presidente della Toscana Eugenio Giani, oggi a Firenze, nel corso della conferenza stampa per presentare il 'Pepito Day', l'evento dedicato all'ex attaccante viola che si terrà il 22 marzo allo stadio Artemio Franchi organizzato da Oltre Consulting in collaborazione con l'Acf Fiorentina e il sostegno della Regione Toscana e di Toscana Sportiva. "E' un grande onore per Firenze e la Toscana ospitare questo evento per la conclusione della carriera di 'Pepito' Rossi", ha aggiunto Giani.