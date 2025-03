Ghisolfi: "Quarto posto? Roma senza paura e limiti"

"Quarto posto? Noi non ci poniamo questa domanda, perché sappiamo da dove veniamo. Abbiamo attraversato la tempesta e ora siamo concentrati, non vogliamo mollare, questo è certo". Lo ha detto Florent Ghisolfi, responsabile dell'area tecnica della Roma. "Vogliamo dare il massimo per vedere dove arriveremo - ha aggiunto -. Visto il punto di partenza, non possiamo porci limiti. Non possiamo nemmeno avere paura. Abbiamo la bava alla bocca, il coltello tra i denti e siamo pronti a continuare così e a dare il massimo. Oggi siamo riusciti a creare una famiglia. Abbiamo un gruppo unito in cui tutti danno il massimo per la squadra".