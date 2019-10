Germania-Argentina in diretta su Canale 20 e in streaming

Mercoledì 9 ottobre 2019, Canale 20 trasmetterà in diretta, in esclusiva e in alta definizione alle ore 20.45 l’amichevole internazionale Germania-Argentina. Nell’attraente cornice del “Westfalen Stadium” di Dortmund andrà in scena una sfida di lusso tra due grandi nazionali, una sorta di rivincita della finale del Mondiale 2014. Cinque anni fa trionfarono i tedeschi grazie alla rete di Goetze nei tempi supplementari.