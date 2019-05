Serie A, la Roma non va oltre l'1-1 col Genoa tra mille emozioni nel finale A "Marassi" Romero agguanta El Shaarawy nel recupero, ma poi Mirante para un rigore a Sanabria: quarto posto Champions più lontano Facebook

Twitter

GooglePlus

Pinterest

Stampa

Invia ad un amico

A A A



05/05/2019 di ALBERTO GASPARRI

Dovevano vincere per inseguire i rispettivi obiettivi personali e invece Genoa e Roma si sono divise un pareggio che serve più ai liguri per la salvezza che ai giallorossi per la Champions. A "Marassi" finisce 1-1 una partita decisa nel finale. Prima El Shaarawy si inventa il vantaggio con un sinistro al volo al 37' del secondo tempo, poi, al 46,' è Romero di testa a gelare i giallorossi. E al 51' Mirante evita la rimonta parando un rigore a Sanabria.



SPORTMEDIASET

CALCIO

La Roma sbatte sul Genoa La Roma sbatte sul Genoa Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 precedente successiva

LA PARTITA Sono tre punti pesanti come raramente si è visto quelli in palio tra Genoa e Roma. Perché il Grifone è appena sopra la linea salvezza e la Roma deve assolutamente vincere se vuole continuare a lottare per un posto in Champions League. Abbastanza per regalare una partita non noiosa in un periodo in cui, di solito, si gioca spesso senza motivazioni. E le attese non sono deluse fin dall'avvio, anche se per la prima vera occasione bisogna aspettare il 19', quando Radu toglie letteralmente dalla porta una colpo di testa a colpo sicuro di Fazio. E' l'inizio di un botta e risposta che vede protagonisti Kouame, Lapadula e Romero da una parte, Dzeko e Pellegrini (un paio di volte ciascuno) dall'altra, anche se nessuno di loro impegna realmente i rispettivi portieri avversari.



Dopo un buon primo tempo, però, la ripresa si apre con una Roma pasticciona e un Genoa che si limita a qualche lancio in profondità che sfocia spesso in fuorigioco. Insomma, l'impressione è che solo una giocata individuale possa accendere un match che sta andando spegnendosi. Ci prova allora Zaniolo a svegliare con un sinistro a giro i pochi spettatori presenti in tribuna, ma Radu risponde ancora presente. Ranieri a questo punto decide che non può più accontentarsi del pareggio e butta nella mischia prima Schick e poi Kluivert per dare man forte a Dzeko. Una mossa che dà i suoi frutti perché a una manciata di minuti dalla fine El Shaarawy punisce la sua ex squadra con un sinistro al volo che lascia di sasso Radu. Sembra fatta e invece il meglio, almeno per gli spettaori neutrali, deve ancora venire. Romero, prossimo difensore della Juve, stacca di testa nel mucchio su angolo e firma il pareggio nel recupero. Una beffa, che potrebbe essere addirittura peggiore per la Roma. Perché quando siamo ormai allo scadere del recupero, Mirante stende Sanabria in area e Mazzoleni fischia il penalty: il portiere giallorosso, però, si fa perdonare e neutralizza il tiro (pessimo, infatti era Criscito il primo rigorista) del genoano, evitando una sconfitta che avrebbe forse affossato definitivamente la Lupa. Ma adesso Inter e Atalanta sono un po' più tranquille.

LE PAGELLE Radu 7,5 Normale amministrazione, ma su Fazio compie un autentico miracolo e poi è sempre attento

Romero 7 Conferma che la Juve ci ha visto bene e completa la bella prova con un gol pesantissimo

Sanabria 5 Bravo a procurarsi il rigore, ma poi lo calcia in maniera pessima

Mirante 7 Commette un grave errore, che si fa perdonare subito

Manolas 5 Quante incertezze e quanti errori, dà insicurezza a tutto il reparto

El Shaarawy 7 Si conferma come l'uomo gol della squadra con una perla che purtroppo per lui risulta inutile

IL TABELLINO GENOA-ROMA 1-1

Genoa (4-3-1-2): Radu 7,5; Biraschi 5,5, Zukanovic 6, Romero 7, Criscito 6,5; Veloso 6,5, Radovanovic 5,5, Lerager 5 (38' st Sanabria 5); Bessa 6; Lapadula 6 (28' st Pandev) 6, Kouame 6,5. A disp.: Jandrei, Marchetti, Gunter, Pezzella, Pereira, Lakicevic, Lazovic, Schafer, Dalmonte. All. Prandelli 6.

Roma (4-2-3-1): Mirante 7; Florenzi 6,5 (43' st Karsdorp sv), Manolas 5, Fazio 6,5, Kolarov 6; Cristante 6, Nzonzi 6; Zaniolo 6 (25' st Kluivert 6), Pellegrini 6 (21' st Schick 5,5), El Shaarawy 7; Dzeko 6,5. A disp.: Olsen, Fuzato, Marcano, J. Jesus, Coric, Under, Pastore. All. Ranieri 6.

Arbitro: Mazzoleni

Marcatori: 37' st El Shaarawy, (R) , 46' st Romero (G)

Ammoniti: Zaniolo, Mirante, Kluivert (R), Rolon (G)

Note: Mirante para un rigore a Sanabria al 51' st



LE STATISTICHE DI GENOA-ROMA • La Roma è rimasta imbattuta nelle ultime sei gare di campionato (3V, 3N), dopo aver perso tre delle quattro precedenti.

• Da inizio febbraio 2019 nessuna squadra ha pareggiato più del Genoa in Serie A (7 su 14 match).

• Antonio Mirante non parava un rigore in Serie A da agosto 2016 in Torino-Bologna.

• Antonio Sanabria ha sbagliato il primo ed unico rigore calciato in Serie A.

• Quattro degli ultimi cinque gol di El Shaarawy in campionato sono arrivati in trasferta, dopo che cinque dei sei precedenti erano stati messi a segno all'Olimpico.

• Stephan El Shaarawy ha realizzato quattro gol contro il Genoa in Serie A, gli ultimi tre tutti al Ferraris.

• Seconda rete in Serie A per Cristian Romero, entrambe sono arrivate al Ferraris nel secondo tempo.

• La Roma ha schierato ben sei giocatori titolari italiani in un singolo match di questo campionato per la seconda volta, la prima nel derby di marzo contro la Lazio.

Invia un commento Per poter inviare, rispondere o votare un commento, occorre essere registrati ed effettuare il login Registrazione Login X