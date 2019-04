Serie A, Genoa-Inter

03/04/2019

IL TABELLINO

GENOA-INTER 0-4

Genoa (4-4-1-1): Radu; Pereira, Romero, Zukanovic, Pezzella; Sturaro (20' st Bessa), Rolon, Radovanovic, Lerager; Kouamé; Sanabria (41' Biraschi). A disp.: Marchetti, Jandrei, Gunter, Lakicevic, Veloso, Pandev, Lapadula, Lazovic, Favilli. All.: Prandelli.

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Miranda, Asamoah; Gagliardini, Brozovic (20' st Joao Mario); Politano (27' st Borja Valero), Nainggolan, Perisic; Icardi (34' st Keita). A disp.: Padelli, Berni, Ranocchia, Dalbert, Cedric, Vecino, Candreva, Salcedo, Colidio. All.: Spalletti.

Arbitro: Mariani

Marcatori: 15' Gagliardini, 40' rig. Icardi, 9' st Perisic, 35' st Gagliardini

Ammoniti: Lerager, Zukanovic (G); Asamoah (I)

Espulsi: 39' Romero (G) per aver interrotto una chiara occasione da gol