Genoa, Vieira: "Un passo avanti verso la salvezza, Miretti molto positivo"

Patrick Vieira ha commentato così il ritorno alla vittoria del suo Genoa, nell'anticipo del venerdì contro il Lecce: "Sono molto soddisfatto, era importante per noi iniziare la partita bene e l'abbiamo fatto. Il pubblico è stato fantastico, così come l'atmosfera che hanno creato, questa squadra merita di stare in Serie A e stasera abbiamo fatto un passo avanti. Il primo tempo è stato uno dei più completi da quando sono arrivato. Miretti è stato molto positivo, ma tutti i giocatori sono stati bravissimi sul piano dell'atteggiamento. Se è pronto per tornare alla Juve? Lui deve giocare un po' più centrale, capisce bene il gioco, ma per noi era importante farlo giocare a sinistra: è sempre stato positivo lavorando bene, oggi ha fatto questi due gol meritati, può farne molti altri. Deve lavorare con grande intensità, solo lui può decidere dove andare a giocare, dipende da quello che fa in settimana durante gli allenamenti. Salvezza ipotecata? Sì, era una partita importantissima da vincere. Abbiamo fatto una bella partita da squadra, facendo un passo avanti con questi tre punti però abbiamo sofferto negli ultimi minuti perché il campionato è difficile. Abbiamo fatto un passo avanti, ma mancano ancora dei punti. Questa società si merita di restare in Serie A".