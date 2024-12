Dopo il ko con il Napoli, in casa Genoa c'è nel mirino la sfida con l'Empoli, l'ultima prima della fine dell'anno. Per la sfida con i toscani, scrive Il Secolo XIX, dovrebbero recuperare sia De Winter che Ekhator. Niente da fare invece per Messias: l'ex Milan potrebbe rientrare con il Parma, esattamente il 12 gennaio.