Genoa, Vieira: "Serve più cattiveria davanti la porta, Balotelli out con l'Empoli"

Non ci sarà Mario Balotelli domani ad Empoli; "è influenzato e non si è allenato per tutta la settimana" ha spiegato il tecnico del Genoa, Vieira, ma tra i convocati tornano De Winter ed Ekhator. La squadra rossoblù vuole ripartire dal secondo tempo con il Napoli, che non è bastato per raggiungere il pareggio ma ha dimostrato il valore del gruppo. "Le prossime tre partite sono importantissime per noi ma lo sono anche per Empoli, Lecce e Parma perché sono squadre che vogliono rimanere in serie A. Sono partite nelle quali dovremo fare performance, giocare bene e provare a vincere". Di fronte, un Empoli che in casa punge poco ed è reduce da due sconfitte consecutive ma che ha comunque 19 punti. "Sono una squadra di qualità e dobbiamo guardare a questa qualità che hanno messo in campo anche nelle sconfitte - ha spiegato Vieira -. Hanno molte individualità, buon gioco di squadra e sono molto fisici. Mi aspetto una partita complicata però noi abbiamo giocatori bravi che stanno giocando bene. Con il Napoli abbiamo fatto una bella partita nel secondo tempo e dimostrato di essere in crescita per questo sono dell'idea che abbiamo la qualità per dare fastidio all'Empoli". La buona prova con il Napoli però non ha soddisfatto del tutto l'allenatore rossoblù. "Con il Napoli abbiamo fatto bene nel secondo tempo e creato situazioni pericolose però alla fine non abbiamo segnato e dobbiamo migliorare in questo. Dobbiamo essere più cattivi davanti alla porta"