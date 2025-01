Genoa, Vieira: "Roma squadra da Champions, abbiamo retto 60'"

Dopo la sconfitta contro la Roma, Patrick Vieira non fa drammi. "C'è stata differenza di qualità tecnica. Loro sono una squadra da Champions, noi abbiamo provato a giocare con personalità - ha spiegato a Sky Sport il tecnico del Genoa -. Per un'ora abbiamo fatto bene, poi è stato tutto più difficile dopo il secondo gol". "Masini ha le qualità che cerchiamo, fa sempre il massimo per la squadra e per i compagni - ha aggiunto commentando la rete del difensore rossoblù -. Sono dei valori importanti e vogliamo giocatori così".