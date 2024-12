Genoa, Vieira manda un messaggio al Milan: "Non andiamo a San Siro per difenderci"

"Non ci preoccupiamo di quello che accade al Milan, ci concentriamo su di noi. Siamo sicuri di affrontare una squadra forte con un allenatore bravissimo e dobbiamo fare la gara giusta per prendere quello che possiamo prendere. L'abbiamo preparata per giocarcela". Messaggio chiaro quello che il tecnico del Genoa Patrick Vieira manda ai rossoneri in vista della sfida di domenica sera a San Siro, dove torna da ex. "Hanno elementi come Hernandez e Leao ma noi dobbiamo essere forti di testa e giocare con la palla e con personalità. Dobbiamo cercare il gol attraverso il nostro gioco perché conosciamo le loro qualità e non vogliamo andare a Milano per difenderci per 95'. Vogliamo metterli in difficoltà anche con il possesso palla".