Genoa, Vieira: "Dobbiamo migliorare i primi tempi, contento per Pinamonti"

Patrick Vieira ha commentato così l'1-1 tra il suo Genoa e il Torino: "La reazione nel secondo tempo? Non abbiamo parlato molto di tattica, era importante continuare a premere - le parole del tecnico a Sky -. Sono contento per Pinamonti, che si impegna sempre tanto per la squadra. Credo che dobbiamo migliorare i primi tempi, oggi abbiamo provato a scendere in campo decisi, ma il Toro ha fatto una bella partita. Comunque il pareggio è meritato. Poca qualità? Spesso si parla solo di aspetto tecnico, ma noi abbiamo altri tipi di qualità. Per vincere bisogna impegnasi, dare il massimo e noi lo abbiamo fatto. Sicuramente c'è da migliorare, ci sono alcuni giocatori appena rientrati da infortuni che hanno bisogno di un po' di tempo. Il calcio italiano oggi rispetto a vent'anni fa? È diverso, ma ci sono giocatori di qualità e squadre che lavorano bene, penso all'Atalanta. Il calcio cambia, ma la passione qui è sempre la stessa".