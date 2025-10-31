Genoa, Vieira dirige l'allenamento del pomeriggio

Sarà ancora Patrick Vieira a dirigere l'allenamento odierno al centro sportivo Signorini. E' quanto emerge al termine di una convulsa giornata in casa Genoa. Dopo l'esonero del direttore sportivo Ottolini, il neo ds Diego J. Lopez (l'ufficialità arriverà in giornata) ha incontrato il tecnico che dunque avrà ancora una occasione lunedì sera nel posticipo serale contro il Sassuolo a Reggio Emilia. La squadra riprenderà i lavori alle 14.30 dopo il giorno di riposo concesso ieri mentre Vieira ha già raggiunto il Signorini per preparare l'allenamento. La posizione del tecnico, che è ultimo con 3 punti frutto di tre pareggi e non ha mai vinto in campionato e nemmeno mai segnato nelle sfide casalinghe, rimane comunque fortemente in bilico. Dopo il Sassuolo i rossoblù sfideranno la Fiorentina prima della sosta per gli impegni con le nazionali.