Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Genoa, Vieira dirige l'allenamento del pomeriggio

31 Ott 2025 - 14:17
© Getty Images

© Getty Images

Sarà ancora Patrick Vieira a dirigere l'allenamento odierno al centro sportivo Signorini. E' quanto emerge al termine di una convulsa giornata in casa Genoa. Dopo l'esonero del direttore sportivo Ottolini, il neo ds Diego J. Lopez (l'ufficialità arriverà in giornata) ha incontrato il tecnico che dunque avrà ancora una occasione lunedì sera nel posticipo serale contro il Sassuolo a Reggio Emilia. La squadra riprenderà i lavori alle 14.30 dopo il giorno di riposo concesso ieri mentre Vieira ha già raggiunto il Signorini per preparare l'allenamento. La posizione del tecnico, che è ultimo con 3 punti frutto di tre pareggi e non ha mai vinto in campionato e nemmeno mai segnato nelle sfide casalinghe, rimane comunque fortemente in bilico. Dopo il Sassuolo i rossoblù sfideranno la Fiorentina prima della sosta per gli impegni con le nazionali. 

Ultimi video

00:45
MCH ARRIVO SPALLETTI ALLA CONTINASSA 30/10 MCH

Juve-Spalletti, ci siamo: eccolo alla Continassa

01:34
L'omaggio a Maradona

L'omaggio a Maradona

00:15
MCH PRESENTAZIONE SPALLETTI JUVE MCH

Spalletti e la dirigenza Juve: via all'avventura bianconera

01:50
La Spalletti story

La Spalletti story: un mister per le big

01:29
Napoli, domani il Como

Napoli, spauracchio Como per Conte

02:10
La Juventus di Spalletti

Spalletti: "Obiettivo Champions, ma anche scudetto"

01:15
MCH POKER PALMEIRAS MCH

Libertadores: il Palmeiras batte la Liga di Quito e vola in finale

01:25
MCH LIBERTADORES RACING-FLAMENGO MCH

Libertadores: Flamengo in finale grazie alle parate di Rossi

01:31
Si rivede Lookman

Si rivede Lookman

01:26
Gimenez è un problema

Gimenez è un problema

01:32
Il bomber a sorpresa

Il bomber a sorpresa

01:33
Juve, tocca a Spalletti

Juve, tocca a Spalletti

01:59
Chivu, ottima reazione

Chivu, ottima reazione

01:04
MCH PER LIVE MARTINO MCH

L'apecar con la statua di Maradona in giro per Napoli

01:23

Maradona, l'omaggio del pianista a Tokyo nel giorno del compleanno

00:45
MCH ARRIVO SPALLETTI ALLA CONTINASSA 30/10 MCH

Juve-Spalletti, ci siamo: eccolo alla Continassa

I più visti di Calcio

Antonio Conte (Napoli), 8 milioni di euro netti

Da Allegri a Conte fino al nuovo arrivato Spalletti: ecco gli allenatori più pagati della Serie A

SRV RULLO INTER LAUTARO NOTIZIA MKHITARYAN (MUSICATO) 27/10 SRV

Voglia di rivincita: l'Inter si aggrappa al suo "Toro"

DICH JURIC POST MILAN DICH

Juric: "Abbiamo dominato il Milan"

MCH GOL INSUA VS BOCA MCH

Argentina, super gol da centrocampo di Insua!

Vlahovic: "Oggi abbiamo dato una risposta. Abbiamo parlato tanto, ora è tempo dei fatti. Futuro? Si vedrà penso solo al presente"

Vlahovic: "Oggi abbiamo dato una risposta. Abbiamo parlato tanto, ora è tempo dei fatti. Futuro? Si vedrà penso solo al presente"

MCH ARRIVO SPALLETTI ALLA CONTINASSA 30/10 MCH

Juve-Spalletti, ci siamo: eccolo alla Continassa

Calcio ora per ora
Vedi tutti
14:50
Barcellona, ritorno al Camp Nou fissato al 7 novembre
14:19
Il Parma verso il derby, non vince da un mese
14:18
Verona, tre gli indisponibili per l'Inter
14:17
Genoa, Vieira dirige l'allenamento del pomeriggio
14:16
Juric: "L'Udinese ha fatto contro la Juve una grande partita per un'ora