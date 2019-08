"Queste prime due settimane sono state grandiose, il 3-3 di Roma, è stato veramente buono ma continuiamo a lavorare per migliorarci in vista del prossimo incontro. Abbiamo una buona squadra e penso che potremo fare una buona stagione". Prima intervista per Lasse Schone il centrocampista danese acquistato dall'Ajax e punto di forza del nuovo Genoa di Andreazzoli. L'ex lanciere ha spiegato perché ha scelto Genova dopo sette anni di Ajax. "E' un'opportunità che appena mi si è presentato ho subito colto al volo e la mia famiglia era d'accordo - ha spiegato -. E' soprattutto l'occasione per giocare in serie A anche alla mia eta', una buona opportunità". Dopo l'esordio in campionato a Roma, domenica la prima davanti ai tifosi genoani, contro la Fiorentina. "Sarà bello, tutti mi hanno parlato dello stadio e dei nostri tifosi e non vedo l'ora di giocare davanti al nostro pubblico. Obiettivo? Richiedetemelo dopo dieci gare, di certo vogliamo fare meglio dello scorso anno e possiamo farlo. Abbiamo giocato solo una partita anche se è stata buona. Credo che questo gruppo possa fare buone cose".