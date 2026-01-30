Genoa regala la maglia al tifoso colpito da infarto dopo il Bologna

Una visita molto gradita da parte del club che ha voluto anche invitare il tifoso al centro sportivo Signorini quando si sarà completamente ripreso per incontrare gli autori dei tre gol che hanno regalato la rimonta e la vittoria al Genoa contro il Bologna ma messo a dura prova le coronarie del signor Manlio. Colpito da un arresto cardiaco al termine della gara il tifoso genoano era stato subito soccorso grazie alla presenza strutturata dei soccorritori e sanitari di Anpas e all'utilizzo del defibrillatore presente allo stadio.