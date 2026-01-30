Genoa regala la maglia al tifoso colpito da infarto dopo il Bologna
Seguirà la sfida con la Lazio dalla sua camera in ospedale Manlio, il tifoso rossoblù di 66 anni che domenica scorsa al termine di Genoa-Bologna è stato colto da infarto allo stadio Luigi Ferraris mentre stava uscendo dalla 'Gradinata Zena'. E lo farà con un regalo speciale tra le mani: il club rossoblù infatti lo ha omaggiato di una maglia con il suo nome e il numero 5.
Una visita molto gradita da parte del club che ha voluto anche invitare il tifoso al centro sportivo Signorini quando si sarà completamente ripreso per incontrare gli autori dei tre gol che hanno regalato la rimonta e la vittoria al Genoa contro il Bologna ma messo a dura prova le coronarie del signor Manlio. Colpito da un arresto cardiaco al termine della gara il tifoso genoano era stato subito soccorso grazie alla presenza strutturata dei soccorritori e sanitari di Anpas e all'utilizzo del defibrillatore presente allo stadio.
Tempestivamente rianimato e stabilizzato presso l'infermeria dello stadio era poi stato trasportato, con l'ausilio dell'automedica e il coordinamento del 118, all'ospedale Villa Scassi di Genova Sampierdarena. Dopo un primo periodo nei reparti di rianimazione ed emodinamica dove è stato sottoposto all'inserimento di uno stent coronarico, l'uomo è stato trasferito nel reparto di cardiologia. Le sue condizioni sono migliorate giorno dopo giorno e nei prossimi giorni verrà dimesso.