Genoa regala la maglia al tifoso colpito da infarto dopo il Bologna

30 Gen 2026 - 18:15

Seguirà la sfida con la Lazio dalla sua camera in ospedale Manlio, il tifoso rossoblù di 66 anni che domenica scorsa al termine di Genoa-Bologna è stato colto da infarto allo stadio Luigi Ferraris mentre stava uscendo dalla 'Gradinata Zena'. E lo farà con un regalo speciale tra le mani: il club rossoblù infatti lo ha omaggiato di una maglia con il suo nome e il numero 5.

Una visita molto gradita da parte del club che ha voluto anche invitare il tifoso al centro sportivo Signorini quando si sarà completamente ripreso per incontrare gli autori dei tre gol che hanno regalato la rimonta e la vittoria al Genoa contro il Bologna ma messo a dura prova le coronarie del signor Manlio. Colpito da un arresto cardiaco al termine della gara il tifoso genoano era stato subito soccorso grazie alla presenza strutturata dei soccorritori e sanitari di Anpas e all'utilizzo del defibrillatore presente allo stadio.

Tempestivamente rianimato e stabilizzato presso l'infermeria dello stadio era poi stato trasportato, con l'ausilio dell'automedica e il coordinamento del 118, all'ospedale Villa Scassi di Genova Sampierdarena. Dopo un primo periodo nei reparti di rianimazione ed emodinamica dove è stato sottoposto all'inserimento di uno stent coronarico, l'uomo è stato trasferito nel reparto di cardiologia. Le sue condizioni sono migliorate giorno dopo giorno e nei prossimi giorni verrà dimesso. 

Ultimi video

01:31
I sorteggi Champions

I sorteggi Champions: Bodo, Gala e Dortmund per le italiane

08:53
DICH COMMISSO JR FIORENTINA DICH

Commisso Jr: "Firenze e i fiorentini ci hanno accolto a braccia aperte"

01:37
Italiane in Champions, cosa succede dopo i playoff?

Italiane in Champions, cosa succede dopo i playoff?

02:32
Titolo: Playoff Champions, come è andata alle italiane?

Playoff Champions, come è andata alle italiane?

01:09
MCH GOL OLIMPICO NEVES MCH

Ruben Neves segna da calcio d'angolo: che esultanza di Inzaghi

01:03
DICH GROSSO PRE PISA 30/1 DICH

Grosso: "Ogni gara che arriva è un'opportunità"

03:16
Trubin chi? Guarda tutti i portieri goleador

Trubin chi? Da Provedel a Rampulla guarda tutti i portieri goleador

01:39
Qualificazione da urlo

Qualificazione da urlo

01:48
Stasera Lazio-Genoa

Stasera Lazio-Genoa

02:05
Vergara, canta Napoli

Vergara, canta Napoli

01:34
Domani Napoli-Fiorentina

Napoli-Fiorentina: Conte non ha margini d'errore

01:50
Juve, Spalletti al lavoro

Juve, Spalletti al lavoro:"una Signora a due facce

01:20
Il Milan di Modric

Il Milan di Modric: missione Champions? Non solo...

01:40
Dimarco a tutto campo

Dimarco a tutto campo: il nerazzurro in stato di grazia

02:10
Lo scudetto alla milanese

Lo scudetto alla milanese: Inter e Milan, un derby... maratona

01:31
I sorteggi Champions

I sorteggi Champions: Bodo, Gala e Dortmund per le italiane

I più visti di Calcio

DICH SPALLETTI RISPONDE A CONTE PRE MONACO 27/1 DICH

Spalletti risponde a Conte: "Pensavo fosse intelligenza artificiale"

DICH CONTE DA CONFERENZA 28/1 DICH

Napoli, Conte: "Giochiamo sabato alle 18 vorrei sapere di chi è stata la brillante idea"

DICH SPALLETTI EX CAMPIONI D'ITALIA DICH

La dichiarazione di Spalletti che ha fatto infuriare Conte

DICH CHIVU VIGILIA CHAMPIONS 27/1 DICH

Chivu: "Giochiamo contro una squadra in un grande momento e che in casa fa cose importanti"

CLIP MN OK MICELI SU FUTURO SPALLETTI E MERCATO JUVENTUS 26/1 SRV

Mercato Juventus: il futuro di Spalletti e… Kolo Muani

Trevisani: "Roma, con un esterno d'attacco sei da Champions"

Trevisani: "Roma, con un esterno d'attacco sei da Champions"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
19:02
Insigne subito convocato per Pescara-Mantova
18:39
G.Commisso: "Porteremo la Fiorentina al livello che merita. Paratici? Soddisfatti della scelta"
18:20
Torino: ufficiale l'arrivo di Marianucci dal Napoli
18:15
Genoa regala la maglia al tifoso colpito da infarto dopo il Bologna
Gerry Cardinale (Milan)
17:53
Milan, RedBird completa il rifinanziamento: il comunicato ufficiale