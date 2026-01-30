G.Commisso: "Porteremo la Fiorentina al livello che merita. Paratici? Soddisfatti della scelta"

"Voglio essere molto chiaro su un punto fondamentale: la Fiorentina continuerà lungo il percorso iniziato da mio padre. Mia madre, la mia famiglia e io garantiremo continuità e porteremo avanti il suo lavoro, conducendo la Fiorentina al livello che la città di Firenze merita. Lo faremo insieme a persone di fiducia, che ci sono state accanto per molti anni, come Mark Stephan, nostro chief executive officer, e Alessandro Ferrari, nostro direttore generale. Alessandro gode della nostra piena fiducia, una fiducia costruita e guadagnata nel tempo, e continuerà a essere il nostro punto di riferimento, così come lo è stato per mio padre".

Lo ha detto Giuseppe Commisso, nuovo presidente della Fiorentina, in un videomessaggio sul sito ufficiale della società viola. "Desidero inoltre fare un grande in bocca al lupo a Fabio Paratici, che entrerà ufficialmente a far parte della Fiorentina nei prossimi giorni. Siamo estremamente soddisfatti di questa scelta e non vediamo l'ora di vederlo all'opera", ha concluso Commisso.

