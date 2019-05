GENOA, PRANDELLI: "ORA TIFIAMO TUTTI LA SAMP"

11/05/2019

"Adesso dobbiamo arrivare molto carichi alla parttia contro il Cagliari, dobbiamo mettere sul campo la rabbia e la cattiveria che c'è in noi in questo momento. E' una situazione delicata ma la squadra sta lavorando bene, i ragazzi si impegnano al massimo". Così Cesare Prandelli dopo il ko del suo Genoa contro l'Atalanta. "Abbiamo affrontato un grande squadra, molto in forma. Preso il primo gol è subentrata un po' di sfiducia e questo non deve succedere - ha proseguito il tecnico rossoblù - e per chi deve salvarsi questo può essere letale. E' vero che creiamo occasioni, ma poi la palla bisogna metterla dentro". Un Genoa che ora, visto il match di domani tra la Samp e l'Empoli, deve fare il tifo per i cugini blucerchiati: "Certo, tifiamo la Samp: fondamentale per noi mantenere il +4 sull'Empoli".