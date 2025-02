Andrea Pinamonti ha commentato così il pari del suo Genoa a Torino, arrivato anche grazie al suo gol: "È sempre meglio fare gol, ma la gioia che abbiamo nel gruppo quando tutti danno tutto in campo è la cosa più importante. Vedevo che i compagni erano contenti del mio lavoro, ma il gol è stato liberatorio. Sono contento di questo. Classifica? Non sono discorsi che facciamo, ci godiamo il punto ottenuto su un campo non facile e pensiamo alla prossima".