Il Genoa è tornato a vincere in campionato e nel 2-0 al Venezia ad aprire le danze è stato il bel gol di Andrea Pinamonti in una serata speciale: "Per una settimana ho pensato a questa presenza numero 200, speravo di festeggiarla nel migliore dei modi. Meglio di così non poteva andare, gol e vittoria. A inizio stagione siamo stati sfortunati, ora stiamo tutti bene e si vede".