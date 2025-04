Genoa, Miretti operato alla spalla: stagione finita

Fabio Miretti, centrocampista del Genoa in prestito dalla Juventus, è stato sottoposto questa mattina ad un intervento chirurgico di stabilizzazione della lussazione acromion-claveare alla spalla. A comunicarlo è il club rossoblù in una nota sottolineando che "L'intervento svolto in sinergia con Juventus FC è perfettamente riuscito e il giocatore inizierà il percorso riabilitativo a partire dai prossimi giorni". Per Miretti dunque stagione al Genoa finita considerando i tempi di recupero dall'operazione e le quattro giornate di campionato che mancano alla fine. Miretti si era infortunato la scorsa settimana durante un allenamento prima della sfida di mercoledì contro la Lazio. Arrivato in prestito secco dalla Juventus la scorsa estate ha giocato con la maglia del Genoa 25 partite segnando tre gol, una doppietta con il Lecce una rete contro il Cagliari, e servendo tre assist.