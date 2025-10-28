Logo SportMediaset

Calcio

Genoa, Marcandalli e Stanciu si allenano in gruppo

28 Ott 2025 - 11:16
© Getty Images

© Getty Images

Il Genoa, sempre più in difficoltà dopo la sconfitta di Torino, prepara la sfida casalinga con la Cremonese con l'obiettivo di ottenere 3 punti importanti per risollevarsi. Buone notizie per Vieira dall'infermeria, ormai vuota: Marcandalli e Stanciu si sono allenati in gruppo e dovrebbero essere convocati per la gara di mercoledì. Due rientri importanti, soprattutto quello del centrocampista rumeno, che era rimasto ai box nelle ultime settimane a causa di una distrazione al bicipite della coscia destra. 

13:20
Inter, la Curva Nord tornerà a San Siro contro la Fiorentina
12:08
Lazio, si studia Pedro falso nove. Basic e Cataldi valutati oggi
11:35
Inter, dramma Josep Martinez: coinvolto in un incidente, muore un anziano
11:33
Inter, annullata la conferenza stampa di Chivu
11:16
Genoa, Marcandalli e Stanciu si allenano in gruppo