Genoa, Marcandalli e Stanciu si allenano in gruppo

Il Genoa, sempre più in difficoltà dopo la sconfitta di Torino, prepara la sfida casalinga con la Cremonese con l'obiettivo di ottenere 3 punti importanti per risollevarsi. Buone notizie per Vieira dall'infermeria, ormai vuota: Marcandalli e Stanciu si sono allenati in gruppo e dovrebbero essere convocati per la gara di mercoledì. Due rientri importanti, soprattutto quello del centrocampista rumeno, che era rimasto ai box nelle ultime settimane a causa di una distrazione al bicipite della coscia destra.