E' felice Koni De Winter dopo la vittoria col Monza con tanto di gol. "Siamo contenti per la prestazione. Abbiamo lottato per la vittoria sempre. Sono un difensore centrale però dove il mister mi mette do tutto - ha spiegato il difensore del Genoa a Sky Sport -. Sto tornando al top della forma e sono contento di poter giocare".