Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Genoa, De Rossi: "Inter? Ogni partita si può vincere, dobbiamo essere perfetti"

12 Dic 2025 - 14:55
Daniele De Rossi © Getty Images

Daniele De Rossi © Getty Images

Intervenuto in conferenza stampa in vista della gara tra Genoa e Inter, il tecnico dei rossoblù Daniele De Rossi non vuole partire sconfitto nel match contro i nerazzurri: "Ogni partita si può vincere con la lettura giusta che può portarci a una serata magica, quella che può essere per noi domenica. Non basta dire che l'avversario è forte, noi dobbiamo essere perfetti per pensare di battere una squadra così pronta. I ragazzi danno tutto non solo per ma, ma anche perché sono consapevoli dell'importanza del club. Entriamo con la testa che non si deve perdere e se si perdere è in problema". Poi ha aggiunto: "Arriviamo un po’ meglio a questa partita ma con la consapevolezza che incontreremo una squadra molto forte. L’Inter se non trova una squadra perfetta di fronte rischia di umiliarti. Col Como sono riusciti a fare tanti gol, sarà una squadra arrabbiata perché contro il Liverpool non meritava di perdere ed è successo con un episodio brutto. Dovremo essere perfetti per regalarci una serata magica. Ostigard? Non sarà della partita e non sarà convocato. Non è un infortunio gravissimo ma non abbiamo tempo tecnico per farlo allenare ed è inutile rischiarlo. Vedremo come fare le prossima partita". 

Ultimi video

01:45
Milan, che festa

Milan, che festa

01:20
DICH NICOLA PRE TORINO DICH

Cremonese, Nicola: "Non facciamoci ingannare dal Toro"

01:28
DICH PALLADINO PRE CAGLIARI DICH

Atalanta, Palladino: "Dobbiamo risalire in campionato"

01:38
Da McKennie a David

McKennie a David, l'oro di Spalletti

01:37
Napoli, viaggi indigesti

Napoli, che disastro le trasferte

01:32
De Laurentiis show

Stadio ma non solo: è De Laurentiis show

01:29
Milan, c'è il Sassuolo

Milan, c'è il Sassuolo e Allegri tocca ferro

01:30
Modric sogno Milan

Modric va al... Max: "Allegri è un vincente"

01:31
Sfida De Rossi-Chivu

De Rossi-Chivu: nemici mai

01:46
Lautaro e la sua Inter

Lautaro: "Mai così forte e per lo scudetto dico..."

00:56
MCH STATUA MESSI INDIA MCH

Messi, a Calcutta una statua di 21 metri

03:28
DICH MUSETTI GRAN GALA 11/12 DICH

"Musetti: "Mi dò un 8.5-9 per il 2025"

01:41
Parola agli arbitri

Parola agli arbitri

01:37
Certezza De Ketelaere

Certezza De Ketelaere

01:54
Inter, la solita storia

Inter, la solita storia

01:45
Milan, che festa

Milan, che festa

I più visti di Calcio

DICH CHIVU POST INTER-LIVERPOOL DICH

Chivu: "Abbiamo perso per un episodio, sappiamo che 12 punti non bastano"

Milan, che festa

Milan, che festa

CONF SPALLETTI POST 10/12 DICH

Spalletti: "Se i tifosi sono con noi abbiamo più energia, dobbiamo crescere dal punto di vista caratteriale"

DICH SPALLETTI SU PAFOS DICH

Spalletti. "Pafos buona squadra, tranne che con il Bayern hanno sempre fatto buona figura"

Pulisic, febbre da gol

Pulisic, febbre da gol

MCH CALCIO BALILLA MILAN MCH

Milan, il calcio balilla con Modric e Leao è uno show

Calcio ora per ora
Vedi tutti
15:33
Pisacane: "Folorunsho? Né giustificazioni né condanna, era molto dispiaciuto"
15:32
Atalanta, Palladino: "Ripartire da partita con il Chelsea, serve continuità mentale"
15:31
Dilettanti, tragedia a Catania: addio a Cristian Desi
15:22
Il Potenza contro la Ternana nelle semifinali della Coppa Italia di serie C
15:10
Violazioni amministrative: cinque punti di penalizzazione per la Ternana