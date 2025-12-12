Genoa, De Rossi: "Inter? Ogni partita si può vincere, dobbiamo essere perfetti"

Intervenuto in conferenza stampa in vista della gara tra Genoa e Inter, il tecnico dei rossoblù Daniele De Rossi non vuole partire sconfitto nel match contro i nerazzurri: "Ogni partita si può vincere con la lettura giusta che può portarci a una serata magica, quella che può essere per noi domenica. Non basta dire che l'avversario è forte, noi dobbiamo essere perfetti per pensare di battere una squadra così pronta. I ragazzi danno tutto non solo per ma, ma anche perché sono consapevoli dell'importanza del club. Entriamo con la testa che non si deve perdere e se si perdere è in problema". Poi ha aggiunto: "Arriviamo un po’ meglio a questa partita ma con la consapevolezza che incontreremo una squadra molto forte. L’Inter se non trova una squadra perfetta di fronte rischia di umiliarti. Col Como sono riusciti a fare tanti gol, sarà una squadra arrabbiata perché contro il Liverpool non meritava di perdere ed è successo con un episodio brutto. Dovremo essere perfetti per regalarci una serata magica. Ostigard? Non sarà della partita e non sarà convocato. Non è un infortunio gravissimo ma non abbiamo tempo tecnico per farlo allenare ed è inutile rischiarlo. Vedremo come fare le prossima partita".