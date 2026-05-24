Genoa, De Rossi apre alla permanenza: "Ho un contratto e voglia di restare"

"Sono sicuro che potremmo fare ancora meglio. Sono legato da un contratto e dalla voglia di restare qui. Non penso ci sia altro da aggiungere...". Così, Daniele De Rossi, apre alla permanenza al Genoa anche oltre la stagione appena conclusa, ai microfoni di Sky dopo la sconfitta di Lecce.
Poi il ringraziamento ai giocatori: "Anche ai giovani che per tutto l'anno si sono impegnati e hanno corso come muli pur sapendo che non sarebbero stati convocati".
Sulla gara di Lecce: "Ci immaginavamo questo ambiente ma non ci aspettavamo il loro pressing iniziale, pensavo partissero più piano. Nel secondo tempo abbiamo fatto il massimo e non ho nulla da rimproverare ai ragazzi".