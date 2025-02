Genoa: Cornet pronto al rientro, Venezia nel mirino

Giorno di riposo in casa Genoa ma non per tutti. Al centro sportivo Signorini hanno proseguito i rispettivi iter riabilitativi i giocatori alle prese con i postumi da infortuni e arrivano buone notizie per Patrick Vieira. Maxwel Cornet, attaccante ivoriano che si era fermato a fine primo tempo a Firenze per una lieve distrazione, ha postato un'immagine del campo di allenamento accompagnandola con la scritta: "luce verde". Il giocatore era in recupero e dunque domani è atteso in gruppo. Un'opzione in più per il tecnico per la sfida di lunedì con il Venezia al Ferraris per la quale dovrà fare a meno invece dei due giocatori che si sono infortunati nell'ultimo turno contro il Torino: Thorsby e Badelj. Vieira potrà contare però anche sul rientro di De Winter dopo la squalifica e avrà un Bani con una settimana di allenamento in più nelle gambe. Il difensore centrale era tornato tra i convocati per l'ultima gara ma rimanendo poi in panchina. Attesa anche per Malinovskyi che ieri ha giocato la partitella in famiglia ed è dunque sempre più vicino al ritorno quattro mesi e mezzo dopo il grave infortunio (frattura del perone e lussazione dell'articolazione della caviglia) subita proprio nella gara d'andata con il Venezia.