Genoa cambia programma per recupero di mercoledì

Il Genoa, come le altre formazioni attese dalle sfide odierne, recupererà la sfida con la Lazio mercoledì alle 18.30. Una decisione che ha creato malumori, tantissimi gli sfoghi sui social, tra i tifosi rossoblù (la trasferta è vietata ai sostenitori biancocelesti) molti dei quali avevano acquistato il tagliando in virtù del giorno festivo. Oltre 31mila le presenze attese, dato che difficilmente potrà essere confermato invece mercoledì giorno feriale e in campo in orario lavorativo. La squadra ha appreso la notizia della scomparsa di Papa Francesco e il successivo rinvio delle partite odierne durante la fase di risveglio neuromuscolare, fase che si è trasformata in un allenamento vero e proprio così come domani Badelj e compagni sosterranno la rifinitura. E mercoledì, inizialmente giorno di riposo, la partita con la Lazio. Genoa che sabato tornerà in campo a Como contro i padroni di casa che, in virtù del nuovo programma, godranno però di ben quattro giorni di riposo in più rispetto ai rossoblù. Il Como infatti ha giocato sabato scorso alle 15 a Lecce. La sfida con il Como peraltro rientra tra quelle che valgono la corsa al decimo posto, in un "minicampionato" che vede in corsa anche Torino e Udinese, il cui confronto previsto oggi è stato a sua volta rinviato proprio a mercoledì prossimo.