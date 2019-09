Procede serrato il calendario della Juve, che archiviato il pareggio di Madrid in Champions, si proietta immediatamente alla sfida contro il Verona, in programma sabato alle 18 a Torino. La squadra di Maurizio Sarri è rientrata nel primo pomeriggio dalla Spagna, e si è subito allenata al JTC Continassa: nel menu, come sempre in un post gara, scarico per chi è stato maggiormente impegnato ieri, e lavoro atletico e tecnico per il resto del gruppo. Domani è gia' tempo di rifinitura, di vigilia e, di conseguenza, è anche giorno di conferenza stampa. Maurizio Sarri incontrera' i giornalisti alle 14:30 all'Allianz Stadium.