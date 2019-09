Aurelio Andreazzoli ha commentato l'1-3 subito in casa del Cagliari dal suo Genoa: "Non siamo stati bravi nel primo tempo a concretizzare le situazioni offensive che sono state tante ed è il nostro rammarico. Il Cagliari è stato brillante, ma non ci ha mai messo troppo in difficoltà. Mi dispiace per i ragazzi, ma il fare gol non dipende da me".