Genoa, 5-1 nel test contro la Primavera

Una giornata affastellata di lavoro per il Genoa dopo la ripresa di ieri, sulla base di attività differenti per il gruppo, suddiviso dallo staff in due tronconi specifici. Una partitella di 60 minuti, inframmezzata dall'intervallo, ha visti impegnati parecchi elementi della rosa per un test in famiglia, contro una selezione dell'Under 20 attesa venerdì ad Orbassano (h. 18) dalla gara con il Torino: 5-1 il risultato finale. E' stato un buon collaudo per fare la gamba, migliorare la condizione, affinare l'inserimento dei nuovi tra cui il centrocampista Onana. Per gli altri sessione caratterizzata da percorsi in palestra e addestramenti tecnici, in vista del ricongiungimento nella prossima sessione in calendario.