Atalanta, Gasperini soddisfatto del pareggio contro la Juventus: "Crocevia per lo scudetto? C'è anche la Champions"

"Se questo è un crocevia per lo scudetto, allora sì, questa partita è stata fondamentale, altrimenti la strada è ancora lunga". Gian Piero Gasperini continua a nascondersi e quasi non vuole citare quella parola magica che a Bergamo tutti evitano. La scaramanzia la fa ancora da padrona, ma l'Atalanta non ha più voglia di rimanere nell'ombra e la dimostrazione è arrivata dal pareggio contro la Juventus.