Atalanta, Gasperini elogia il gruppo: "La solidità dello spogliatoio ha favorito l'inserimento dei nuovi giocatori"

La solidità del gruppo si è forse il vero segreto dei successi dell'Atalanta che ora può guardare ancora più in là, magari pensando allo scudetto forte di una serie di giocatori che aiutano Gasperini in campo: "La mia fortuna è di aver trovato sulla mia strada alcuni giocatori che sono dei veri 'allenatori in campo', che potrebbero tranquillamente sostituirmi anche se fossi in tribuna. Quando sono arrivati dei nuovi compagni, gli hanno subito insegnato i movimenti da seguire - ha concluso il tecnico di Grugliasco -. Per me è stato fondamentale trovarmi di fronte calciatori che fossero corretti nei comportamenti, condividendo i valori che la stessa società possiede e questo si vede anche in campo".