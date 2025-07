Gascoigne lascia l'ospedale: "Sta bene"

L'ex centrocampista dell'Inghilterra Paul Gascoigne è tornato a casa e "sta bene" dopo essere stato ricoverato in ospedale durante il fine settimana. "Paul si è recato volontariamente al pronto soccorso venerdì dopo aver lottato con un problema alla gola che lo affliggeva da tempo", ha detto Carly Saward dell'agenzia MNT. "È già tornato a casa e sta bene". Il Sun ha riferito che Gascoigne, 58 anni, è stato trovato venerdì a Poole, nel Dorset, in stato semi-incosciente, da un amico, ed è stato inizialmente ricoverato in terapia intensiva. Gascoigne ha contribuito a portare l'Inghilterra alle semifinali del Mondiale del 1990 e di Euro '96.