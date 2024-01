Gascoigne ci ricasca, un tifoso lo salva da una lite: "Era ridotto male"

© Getty Images

Fisicamente e mentalmente malridotto. Così un tifoso ha descritto Paul Gascoigne, protagonista di un litigio scoppiato fuori da un albergo nel lungomare di Bournemouth. Il supporter, intervenuto in aiuto dell'ex Lazio e Manchester United, riferiscono i media inglesi, ha raccontato del 56enne come incapace, o quasi, di mettere insieme una frase di senso compiuto nel corso di na discussone accesa tenuta con un uomo e una donna che presumibilmente stavano cercando di rubargli dei soldi. La lite ha attirato l'attenzione di un altro cliente dello stesso hotel, Terry Swinton, che lo ha riportato all'interno dell'albergo per non far degenerare la situazione.