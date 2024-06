Superclub, il gioco da tavolo manageriale per chi si sente allenatore

© Ufficio Stampa

In Italia, si sa, quando si giocano Mondiali o Europei di calcio, gli italiani si trasformano in ct ed è così anche in occasione di Euro 2024, la rassegna continentale appena scattata in Germania. Per mettere alla prova le proprie doti di allenatore e non limitarsi solo alle parole, è però arrivata la sfida giusta: Superclub. Si tratta di un gioco da tavolo manageriale a tema calcistico in cui si dovrà creare il proprio club da zero e competere con gli avversari per la vittoria. Combinando scelte e tattiche immediate legate alla partita in corso a strategie più a lungo termine, si potrà vivere l’esperienza completa della gestione di una società calcistica.