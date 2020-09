eFootball Pes 2021 riunisce CR7 e Messi, con Juve e Roma in esclusiva

VIDEOGIOCHI

di

ALBERTO GASPARRI

Il 2020 verrà ricordato come un anno nero per tutto il mondo e il calcio non fa eccezione. Compreso quello simulato dei videogiochi. Anche per le difficoltà legate al coronavirus, Konami ha deciso di non mettere mano al suo Pro Evolution Soccer, proponendo per la nuova stagione solo una versione aggiornata e non un gioco nuovo vero e proprio. Così, eFootball Pes 2021 arriva con un Season Update che non presenta variazioni di gameplay, nuove modalità o migliorie tecniche, ma esclusivamente un adeguamento dei dati riferiti a squadre, campionati e stadi. Anche per questo viene proposto a un prezzo ridotto ed è già disponibile per PS4, Xbox One e Steam. In attesa dell'edizione 2022, quando sbarcherà anche sulle console di prossima generazione con un titolo che immaginiamo già sarà all'altezza della situazione grazie un nuovo motore grafico e a nuove meccaniche di gioco.

Non che questo Pes 2021 non meriti attenzione, anzi. E non solo per la copertina che riunisce Cristiano Ronaldo e Messi nella stessa immagine (insieme a Rashford e Davies). Oltre ai vari campionati di tutto il mondo, alle nazionali e alla Champions League asiatica, sarà possibile giocare gli Europei itineranti, visto che include la modalità Uefa Euro 2020 e i suoi contenuti dedicati, in anteprima rispetto alla programmazione del torneo reale (posticipato al 2021). Per quanto riguarda gli appassionati italiani, purtroppo bisogna dire che mancheranno Inter e Milan, il cui contratto di licenza (San Siro compreso) è scaduto, mentre ci saranno in esclusiva la Juventus e la Roma con le nuove maglie, l'Allianz Stadium e lo Stadio Olimpico. Le due milanesi sono sostituite da Lombardia NA per i nerazzurri e Milano RN per i rossoneri. Una patch, prevista per il 22 ottobre, aggiornerà poi tutte le rose della Serie A, e non solo, visto che il mercato quest'anno si chiuderà a inizio ottobre.

Ma qualche ritocco è stato fatto anche in termine di gameplay. In fase di attacco, in particolare, è migliorata la velocità di esecuzione dei dribbling e di spostamento dei giocatori. Maggiormente fluido è anche il movimento del pallone, mentre l'IA pare essere meno incline agli errori. Dettagli, forse, limati nel corso degli ultimi mesi, che non fanno una gran differenza, ma perfezionano uno standard già di livello molto elevato. Per il resto, nessuna novità per quanto riguarda le modalità, con le confermatissime myClub, Master League (sono stati aggiunti agli allenatori storici), Diventa una Leggenda e Matchday che si presentano identiche alla versione 2020.

Nessuna rivoluzione nell'ambito dei menù, anche se tutti risultano un po' più rifiniti ed eleganti. Per quanto riguarda il comparto audio, la nuova colonna sonora di sottofondo ci è piaciuta, mentre è rimasto invariato il commento della coppia Caressa-Marchegiani. Nel complesso un pacchetto ancora pienamente all'altezza della concorrenza per un gioco simulativo di calcio che fa del realismo la sua arma migliore. Insomma, ce n'è abbastanza per rendere meno lunga e vuota l'attesa di Pes 2022.

