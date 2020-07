Galliani: "Portiamo il Monza in Serie A, la squadra c'è. Atalanta il nostro modello"

ECCO LE MAGLIE PER LA B

Il Monza ha svelato le maglie per la nuova avventura in Serie B. "Sono bellissime, vogliamo possano entrare nella storia di questa squadra come la divisa della promozione in Serie A", ha detto l'ad biancorosso Adriano Galliani nel corso della presentazione avvenuta all'autodromo, il cui logo campeggia sul colletto per il secondo anno consecutivo. Di fronte a questi colori gli occhi di Galliani si illuminano. Poi c'è quella frase del presidente Berlusconi fatta mettere negli spogliatoi. "La frase è 'Chi ci crede combatte, chi ci crede supera tutti gli ostacoli, chi ci crede vince'. Mia mamma mi portava a vedere il Monza quando avevo 5 anni, quindi sono 70 anni che seguo questa squadra", ha raccontato Galliani in un'intervista esclusiva a Monica Vanali di Sportmediaset. Galliani: "Portiamo il Monza in Serie A"

"Portare il Monza in A? Noi ci proviamo, stiamo allestendo una squadra che sulla carta è in grado di giocarsi la Serie A poi si sa che nel calcio non c'è nulla di certo". Monza una nuova Atalanta? "Il nostro modello è proprio l'Atalanta, che secondo me è la società meglio gestita d'Europa, sta facendo cose meravigliose". "Berlusconi è innamorato del Monza, è grande tifoso del Milan e desidera che questo Monza approdi per la prima volta nella sua storia in A".

Sulla riconferma disulla panchina del: "E' stato bravissimo, ha cambiato l'assetto tattico, ha saputo valorizzare meglio i giocatori. Credo che da quando è arrivato Pioli sia un Milan da Champions League quindi si è meritato questi altri due anni alla guida del Milan". "Laè stata bravissima, facendo bene ha aumentato i ricavi e sono arrivati grandi giocatori - ha proseguito Galliani - Mi resta la soddisfazione di aver vinto l'ultimo scudetto prima del ciclo dei nove scudetti juventini". Capitolo: "Voglio bene a Ibra e sta avendo un rendimento straordinario".