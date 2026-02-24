Galatasaray, la lista dei convocati per la Juventus: la decisione su Osimhen

Okan Buruk recupera Victor Osimhen. Il nigeriano non aveva giocato nel weekend contro il Konyaspor (sconfitta 2-0, Fenerbahce tornato a -2 dalla capolista Gala) per un fastidio al ginocchio e in Turchia si erano anche diffuse voci su un mancato pagamento degli stipendi da parte del Galatasaray, ma l'ex Napoli è stato convocato e quindi sarà a disposizione. Nel caso non fosse nelle migliori condizioni per partire titolare Buruk schiererebbe Yilmaz, spina nel fianco all'andata, adattato come prima punta, mentre Icardi potrebbe partire di nuovo dalla panchina. E attenzione a Sané, ormai pronto a giocare titolare e sempre pericoloso in queste notti di Champions.