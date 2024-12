Galatasaray, infortunio alla schiena per Osimhen: c'è lesione

"Durante gli esami eseguiti presso 'Medicina', il nostro ospedale sponsor, per Victor Osimhen, che ha avvertito dolore al muscolo destro della parte superiore della schiena durante la partita del Net Global Sivasspor nella 15a settimana della Trendyol Super League, sono stati rilevati stiramenti di basso grado e sanguinamento nel gruppo muscolare superiore posteriore destro ed è stato iniziato il trattamento del nostro giocatore". Così il Galatasaray in un comunicato ufficiale, secondo i media turchi l'attaccante di proprietà del Napoli dovrà rimanere fermo ai box per le prossime due settimane.