Infortunio al ginocchio per l'ex Inter Mauro Icardi. L'attaccante argentino del Galatasaray è uscito in barella nel corso della gara di Europa League contro il Tottenham, vinta per 3-2. "Domani faremo una risonanza magnetica - ha detto il medico del club turco Yener Ince, come riportano i media turchi - Non possiamo dire se ci sia o meno un danno ai legamenti. Ha molto dolore".