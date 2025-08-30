Gabrielloni saluta il Como: "Sempre casa mia".

Alessandro Gabrielloni passerà in prestito alla Juve Stabia. Il club lo ringrazia per tutto quello che ha dato e continua a rappresentare. Contestualmente, il Como 1907 annuncia il rinnovo del contratto di Gabrielloni fino al 2028. "Sono un tifoso di questa squadra e il Como sarà sempre casa mia. Prendere questa decisione non è stato facile, ma so che è la cosa giusta per me in questo momento. Questo non è un addio, ma un arrivederci, perché continuerò a far parte di questa famiglia anche in futuro. Grazie ai tifosi, alla società e allo staff" le parole di Gabrielloni.