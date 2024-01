Frosinone, Di Francesco rammaricato per il mancato arrivo di Huijsen: "Bisogna venir qui con piacere"

IL MANCATO COLPO DI MERCATO

Il tecnico dei ciociari ha parlato in conferenza stampa in merito all'approdo del difensore danese ai rivali della Juventus

© ipp Dean Huijsen è pronto ad approdare nel Lazio, tuttavia in una città diversa da quella prevista inizialmente. Il difensore danese era stato promesso al Frosinone all'interno di una serie di scambi che negli ultimi mesi ha visto l'approdo in Ciociaria di vari giovani della Juventus. All'improvviso lo scandinavo ha cambiato direzione e ha virato verso Roma facendo scatenare la rabbia di Eusebio Di Francesco: "Ho parlato con Huijsen perché lui voleva parlare con me, non io con lui, poi ha fatto un'altra scelta legata a tante situazioni che non mi interessano" ha spiegato con rammarico l'allenatore del Frosinone.

Vedi anche roma Roma, fatta per Huijsen: accordo con la Juve per un prestito oneroso L'ex tecnico dei capitolini non ha nascosto il rancore per un'operazione che rischia ora di metter in difficoltà la propria squadra, alla caccia di rinforzi, ma soprattutto i rapporti con i bianconeri che fino a questo momento apparivano più solidi che mai. "Quando mi è stato detto che il ragazzo voleva parlare con me l'ho fatto, sempre su autorizzazione dei club. Sono molto rigido su queste cose, a volte troppo serio per quello che è il contesto in cui viviamo - ha confessato Di Francesco in conferenza stampa -. Se dovessimo rinforzarci faremo qualcosa di più importante o di positivo ugualmente. Bisogna venire qui con piacere, in un contesto in cui tutti i giovani hanno avuto la possibilità di crescere, anche attraverso gli errori. Non dobbiamo perdere la nostra identità e il nostro modo di essere, dentro e fuori dal campo".